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Газета.Ru

Райола: я хочу отрезать Балотелли язык

Марио Балотелли
Марио Балотелли
Фото:
Агент итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола сказал, что хочет отрезать своему клиенту язык. Балотелли был удален в матче 26-го тура французской Лиги 1 с "Лорьяном" (1:0) за оскорбление арбитра.
"У меня есть идея по решению проблем Балотелли. Я хочу отрезать ему язык. Тогда у него не останется возможности для оправданий", - сказал Райола в интервью RMC.
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Спорт Франция
Марио Балотелли
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