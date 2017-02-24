Райола: я хочу отрезать Балотелли язык

Агент итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола сказал, что хочет отрезать своему клиенту язык. Балотелли был удален в матче 26-го тура французской Лиги 1 с "Лорьяном" (1:0) за оскорбление арбитра.

"У меня есть идея по решению проблем Балотелли. Я хочу отрезать ему язык. Тогда у него не останется возможности для оправданий", - сказал Райола в интервью RMC.