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Смотри, но не трогай: Нападающего "Реала" оштрафуют за фото с игуаной
Фото: Twitter
Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема будет оштрафован за опубликованное в его Twitterфото, которое он сделал во время путешествия по Мартинике в декабре 2016 года, сообщает RT. На снимке футболист держит в руках игуану.
Сообщается, что на Мартинике игуана считается вымирающим видом и охраняется законом. Именно поэтому фотографироваться с ней, а уж тем более брать в руки ради фотографии категорически запрещено.
Сумма, которую заплатит Бензема, пока не известна.
Великобритания Испания Мартиника Спорт Еще 1 тег
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