Смотри, но не трогай: Нападающего "Реала" оштрафуют за фото с игуаной

Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема будет оштрафован за опубликованное в его Twitterфото, которое он сделал во время путешествия по Мартинике в декабре 2016 года, сообщает RT. На снимке футболист держит в руках игуану.

Сообщается, что на Мартинике игуана считается вымирающим видом и охраняется законом. Именно поэтому фотографироваться с ней, а уж тем более брать в руки ради фотографии категорически запрещено.

Сумма, которую заплатит Бензема, пока не известна.