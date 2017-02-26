Главное сейчас
-
Михалков: в биатлоне бегают и стреляют больные люди
-
Контактная группа завершила переговоры по Донецкой фильтровальной станции
-
СМИ: в деле о госизмене офицеров ФСБ появился четвертый фигурант
-
Шотландец поставил на матч «Бавария» — «Арсенал» с коэффициентом 401 и выиграл
-
В Петербурге внедорожник протаранил толпу пешеходов
Главные события у вас в почте
Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА
Фото: unionmma.ru
Соревнования проводились среди спортсменов возрастом 16-17 лет. Отечественные бойцы завоевали шесть из девяти золотых медалей.
Победы в своих весовых категориях одержали Руслан Сатиев (до 52 килограммов), Имран Сатиев (до 57 килограммов), Джамалудин Алиев (до 61,2 килограмма), Абас Юсупов (65,8 килограмма), Магомедрасул Хахулмагомедов (70,3 килограмма) и Игорь Глазков (до 93 килограммов). Серебряными призерами стали Загирхан Ибрагимов (до 48 килограммов), Алексей Трофимов (до 77,1 килограмма) и Илья Иващенко (до 84 килограммов). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»
Второе место в общекомандном зачете досталось команде Украины, третье — сборной Казахстана.
«Очень важно, что первенство мира впервые прошло именно в России. Я рад, что его принял город с такой богатой историей, как Ярославль. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в самих соревнованиях и в их организации, — все прошло на высоком уровне» — отметил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
Юношеский чемпионат мира по ММА проходил в Ярославле с 22 по 25 февраля.
Оставить комментарий