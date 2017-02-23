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Пловца Фелпса и главу USADA опросят на тему допинга в США
Олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт будут участниками слушаний по теме «Пути совершенствования и укрепления антидопинговой системы» в комитете по энергетике и торговле Конгресса США.
Как сообщает USA Today, в Конгрессе США также заслушают медицинского директора Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Баджетта, заместителя генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роба Келера и олимпийского чемпиона в толкании ядра Адама Нельсона.
Ранее хакерская группировка Fancy Bears документы, из которых стало известно, что именно принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.
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