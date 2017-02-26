Уайлдер в поединке с Вашингтоном защитил титул чемпиона

Американский боксер Деонтей Уайлдер в поединке с соотечественником Джералдом Вашингтоном защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает CBS Sports.

Поединок прошел в Бирмингеме (США, Алабама). Как отмечается, в первые четыре раунда Уайлдер не проявил себя, исход боя решился в пятом раунде техническим нокаутом. Вашингтон был сбит с ног и отброшен на канаты. После этого он еще короткое время пытался бороться, прежде чем судья прекратил поединок.

Изначально Уайлдер должен был встретиться с поляком Анджеем Вавжиком , однако тот провалил январский допинг-тест, и поединок был отменен.

Вашингтон в начале спортивной карьеры занимался американским футболом. В студенческие годы он выступал за университет Южной Калифорнии и пытался попасть в Национальную футбольную лигу (НФЛ). В 2012 году спортсмен начал профессиональную боксерскую карьеру.

На счету Вашингтона 18 побед (12 — нокаутом) при двух поражениях. Уайлдер не проиграл ни одного боя в карьере. В его активе 38 побед (37 — нокаутом).