В Харькове украинские фанаты избили болельщиков "Сельты"

Харьковская полиция проверяет информацию о нападении фанатов донецкого "Шахтера" на поклонников испанской "Сельты", прибывших на выездной матч своей команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы, передает FlashCrimea.

Накануне в Харькове состоялась ответная встреча противостояния "Шахтер" - "Сельта", победителем которого в итоге стал клуб из Виго.

Отмечается, что после поединка фанаты "Шахтера" напали на группу испанских болельщиков, но тогда массового столкновения удалось избежать усилиями полиции. Позднее произошел еще один инцидент - был избит испанский фанат, у которого также забрали клубную символику.