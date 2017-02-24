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В Харькове украинские фанаты избили болельщиков "Сельты"
Харьковская полиция проверяет информацию о нападении фанатов донецкого "Шахтера" на поклонников испанской "Сельты", прибывших на выездной матч своей команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы, передает FlashCrimea.
Накануне в Харькове состоялась ответная встреча противостояния "Шахтер" - "Сельта", победителем которого в итоге стал клуб из Виго.
Отмечается, что после поединка фанаты "Шахтера" напали на группу испанских болельщиков, но тогда массового столкновения удалось избежать усилиями полиции. Позднее произошел еще один инцидент - был избит испанский фанат, у которого также забрали клубную символику.
"Заявлений от пострадавших не поступало, но мы проводим проверку по обоим случаям, озвученных в средствам массовой информации", - рассказал сотрудник правоохранительных органов.
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