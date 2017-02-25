Ярким концертом открылись Всемирные военные игры в Сочи

Артисты Государственного Большого театра и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова украсили торжественную церемонию открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи, которая прошла сегодня вечером в Сочи.

Открыли церемонию барабанщики Московского военно- музыкального училища имени Халилова и пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации . Затем состоялся выход команд - участниц. Флаги их стран несли военнослужащие роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Официальная часть Официальная часть была краткой, но очень эмоциональной. Министр обороны РФ генерал армии Официальная часть была краткой, но очень эмоциональной. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу огласил приветствие президента России Владимира Путина

"Честь проведения этого ответственного, масштабного мероприятия досталась России по праву. Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований. Тем более, что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура", - говорится в послании президента РФ.

Глава государства в своем приветствии подчеркнул, что в течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из многих стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих - умение действовать оперативно, слаженно, четко, как говорится, на опережение.

"От себя хочу добавить, что спорт - это универсальный язык, который позволяет сблизить позиции по многим важным вопросам. Уверен, что участники игр обретут в России много новых друзей, познакомятся с нашей культурой и обязательно захотят вернуться сюда еще раз", - заключил глава Минобороны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прежде, чем объявить об официальном открытии Игр, подчеркнул их мирный, но бескомпромиссный характер. "Военные Игры - это мирные соревнования. И их участники покажут не умение воевать, а спортивные достижения, честную спортивную борьбу - то, что укрепляет мир, доверие между странами, объединяет людей", - сказал премьер, напомнив о девизе Международного совета военного спорта: "Дружба через спорт!".

Медведев отметил, что Россия впервые принимает военные игры. "Для нас это и большая честь, и, конечно, ответственность. Мы с радостью встречаем военных спортсменов из более чем 20 стран и стремимся сделать все, чтобы своего рода армейская Олимпиада прошла на самом высоком уровне", - сказал глава кабмина , отметив бесценный опыт Олимпийских игр 2014 года и прекрасное олимпийское наследие Сочи.

"Уверен, что и в горном, и в прибрежном кластере спортсмены и болельщики будут чувствовать себя максимально комфортно", - подчеркнул премьер. "Я верю, что Сочи принесет вам удачу и подарит яркий, зрелищный праздник", - обратился Медведев к участникам и гостям соревнований.

Политическая нотка

Совсем без политики, тем не менее, не обошлось. Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино поблагодарил руководство России за вклад в установление мира в Сирии. "На практике мы можем видеть уже сейчас, что ценности мира сильнее тех сил, что хотят войны. Я разделяю с вами тревогу по поводу угроз мировой безопасности, потока беженцев в западный мир, асимметричного терроризма, глобальной бедности и экологических проблем на нашей планете", - сказал он.

Вернувшись же к непосредственной теме вечера, Аль-Шино назвал проведение Игр в Сочи "великим достижением России". Он отметил, что самые лучшие военные спортсмены будут в течение трех дней состязаться друг с другом, мирно проживая бок о бок, питаясь вместе в столовой, обмениваясь опытом, ожиданиями и мечтами.

"Поэтому мы - наилучшие послы в мире для того, чтобы заявить, что солдаты хотят побеждать в спорте, а не в бою. Это - самое хорошее послание миру. Вооруженные силы всего мира заявляют, что первоочередная задача солдат - установление мира и избавление человечества от ужасов войны", - подчеркнул Аль-Шино.

Вспыхнул огонь соревнований

Пламя III зимних Всемирных военных игр зажглось в главной чаще спортивного огня в Сочи. В ходе церемонии открытия игр состоялся финальный этап эстафеты спортивного огня. На этом этапе, протяженность которого составила 2017 метров, огонь несли юнармейцы, известные российские спортсмены-олимпийцы и военнослужащие.

Завершили эстафету и зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.

"Зажгли" и александровцы После официальной части и зажжения огня соревнований зрители увидели театрализованное представление и динамичное трюковое шоу с участием мотоциклистов-каскадеров и спортсменов-экстремалов.

Затем на сцену вышли александровцы с программой "Россия - это праздник". Они исполнили знаменитую "Калинку", которая уже более семи десятилетия является "визитной карточкой ансамбля", затем со сцены прозвучали "Дорогой длинною" и "Катюша".

Прима-балерина Большого театра Мария Аллаш исполнила "Русский танец", а русский национальный балет "Кострома" - "Русскую плясовую", являющихся визитной карточкой страны. Также со сцены прозвучала "Песня половецких девушек" из оперы "Князь Игорь" в исполнении солистки Большого театра Вероники Джиоевой.

Завершил представление вариациями на тему "Калинки" русский национальный балет "Кострома". Спортсмены уже стартовали

А участники соревнований сегодня уже вышли на старты. И россияне после первого дня состязаний занимают в общекомандном зачете лидирующие позиции.

III зимние Всемирные военные игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт- трек. Всего на играх будет разыграно 44 комплекта медалей. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 26 стран: РФ, Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Кореи, Сербии, Словении, Таджикистана, Турции, Финляндии, Франции и Швейцарии.