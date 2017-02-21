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Шипулин продаст вещи Фуркада и Бьорндалена
Биатлонист Антон Шипулин продаст на аукционе вещи знаменитых биатлонистов, в числе которых норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Мартен Фуркад. Все заработанные с продажи деньги будут направлены в благотворительный фонд российского спортсмена. Об этом Шипулин написал в своем аккаунте в Instagram.
«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели на странице Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи», — написал Шипулин.
Также среди тех, кто предоставил свои вещи для аукциона, норвежцы Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, итальянка Доротея Вирер, россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова и Ольга Подчуфарова.
Фонд Шипулина, основанный в 2010 году, поддерживает спорт в Свердловской области
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