Шипулин продаст вещи Фуркада и Бьорндалена

Биатлонист Антон Шипулин продаст на аукционе вещи знаменитых биатлонистов, в числе которых норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Мартен Фуркад. Все заработанные с продажи деньги будут направлены в благотворительный фонд российского спортсмена. Об этом Шипулин написал в своем аккаунте в Instagram

«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели на странице Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи», — написал Шипулин.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 21 2017 в 4:45 PST

Фонд Шипулина, основанный в 2010 году, поддерживает спорт в Свердловской области