«Йокерит»: ЦСКА хотел драк на льду, они их получили

Первый матч четвертьфинала Западной конференции между ЦСКА и «Йокеритом» (4:2, 1-0 в серии) завершился двумя массовыми драками. После игры финский клуб в «Твиттере» выразил отношение к произошедшему на льду.

«Если „Йокерит“ вылетит из плей-офф, могут заявиться в бои без правил. Хоккей им не интересен, кажется», — такими словами отреагировали на драки в «твиттере» ЦСКА.

«Вы хотели драк на льду, вы их получили», — прокомментировал сообщение «Йокерит».