Главный тренер «Лестера» Раньери отправлен в отставку

Английский «Лестер Сити» объявил об отставке главного тренера Клаудио Раньери. Информация об этом появилась на сайте клуба.

«Клаудио возглавил „Лестер“ в июле 2015 года и привел клуб к величайшему триумфу в 133-летней истории, впервые сделав его чемпионом Англии. При этом результаты в национальном чемпионате в нынешнем сезоне поставили под угрозу прописку клуба в элитном дивизионе, и совет директоров с болью признал, что смена тренера необходима в интересах клуба», — гласит заявление «Лестера».

В начале февраля Раньери допустил возможность своей отставки. Клуб его слова никак не прокомментировал.

Раньери возглавил «Лестер» летом 2015 года. В дебютном сезоне под его руководством «лисы» впервые в своей истории стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ). Итальянец был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Временное руководство командой возьмут на себя помощник главного тренера Крейг Шекспир и тренер резервной команды Майк Стауэлл.

После 25-ти туров «Лестер» занимает 17-ю строчку в таблице АПЛ. От зоны вылета «лис» отделяет одно очко.