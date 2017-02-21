Шипулин выставит на благотворительном аукционе вещи М. Фуркада и Бьорндалена

«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели на странице Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи», — написал Шипулина на своей странице в «Инстаграме».

Фонд Шипулина был создан в 2010 году и поддерживает спорт в Свердловской области.