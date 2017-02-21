СМИ: Украинский футболист отказался от перехода в российский клуб по политическим причинам

Украинский футболист Александр Гладкий отказался переходить из киевского «Динамо» в самарские «Крылья Советов» по политическим причинам.

Об этом пишет издание Sport Arena. Главный тренер киевлян Сергей Ребров перевёл игрока в дубль. После этого «Динамо» поступило предложение от «Крыльев Советов», но Гладкий отказался от него.

Отмечается, что предложение самарского клуба до сих пор в силе. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах Гладкий не сумел отличиться результативными действиями.