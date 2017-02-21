Буре объяснил отказ от гражданства США

Российский хоккеист Павел Буре заявил, что еще год назад отказался от американского гражданства. Об этом сообщает ТАСС

«Это не новость, от американского гражданства я отказался еще больше года назад. Почему? Еще с 1991 года, когда я оказался в НХЛ, я всем говорил, что Россия и Москва - мой дом, я русский, последние годы я вообще живу в России. Второй паспорт мне не нужен», - пояснил он.

В разговоре с агентством «Р-Спорт» Буре заявил, что давно не играет в хоккей, последние шесть лет постоянно живет в России вместе со своей семьей, поэтому отказ от гражданства стал для него «естественным и нормальным шагом».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что Буре своим решением «подает хороший пример в непростые времена». «Павел постоянно живет в России, думаю, он таким образом подает пример, молодец. Времена непростые, некоторые иностранцы принимают российское гражданство, а кто-то отказывается», - сказал он.

Буре с шести лет начал играть в детской команде ЦСКА. В 1988 году он дебютировал за основную команду армейского клуба в матче чемпионата СССР. С 1991-го по 2003 год выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году хоккеист был включен в Зал славы НХЛ.