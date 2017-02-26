Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена

По его словам, «это очень реальный шаг, который говорит о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отдает себе отчет в том, что не все так однозначно, и голословно признавать все те обвинения, которые изложены в докладе, безусловно, нельзя». «Даже тот же Макларен изменил свою точку зрения. Он снял обвинение в том, что была государственная система организации допинга и так далее. Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал обвинения бездоказательные», — отметил Смирнов.

24 февраля на сайте Международного олимпийского комитета было опубликовано письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, адресованное, в частности, главам национальных олимпийских комитетов. В документе говорится, что на последней встрече в Лозанне 21 февраля, где анализировали доклад Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении спортсменов недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. При этом в организации объяснили отсутствие свидетельств тем, что многие пробы нельзя повторно проверить.

Доклад Макларена публиковался частями. В целом в нем речь шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о применении запрещенных препаратов некоторыми легкоатлетами, тяжелоатлетами и паралимпийцами.