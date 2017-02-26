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Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена
Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Globallookpress.com
Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России, почетный президент ОКР Виталий Смирнов в эфире Первого канала прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств о причастности россиян к допинговым нарушениям.
По его словам, «это очень реальный шаг, который говорит о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отдает себе отчет в том, что не все так однозначно, и голословно признавать все те обвинения, которые изложены в докладе, безусловно, нельзя». «Даже тот же Макларен изменил свою точку зрения. Он снял обвинение в том, что была государственная система организации допинга и так далее. Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал обвинения бездоказательные», — отметил Смирнов.
Ранее заявлению WADA дали оценку глава Минспрота Павел Колобков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так, глава министр сообщил, что его ведомство согласно с формулировками. Спикер внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметила, что у международных чиновников ушло полгода на то, «чтобы признать решение необоснованным».
24 февраля на сайте Международного олимпийского комитета было опубликовано письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, адресованное, в частности, главам национальных олимпийских комитетов. В документе говорится, что на последней встрече в Лозанне 21 февраля, где анализировали доклад Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении спортсменов недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. При этом в организации объяснили отсутствие свидетельств тем, что многие пробы нельзя повторно проверить.
Доклад Макларена публиковался частями. В целом в нем речь шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о применении запрещенных препаратов некоторыми легкоатлетами, тяжелоатлетами и паралимпийцами.
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