Мотофристайлер из России перепрыгнул с движущегося «БЕЛАЗа» на другой

Мотофристайлер из России Владимир Ярыгин стал в мире первым человек, перепрыгнувщим на на мотоцикле с движущегося грузовика на другой.

Отмечается, что грузовики БЕЛАЗ 75710 были оснащены трамплином и специальной площадкой, на которую приземлился экстримал. Выполняя прыжок, который составил порядка 20 метров в длину и 18 метров в высоту, россиянин совершил трюк под названием Heart Attack.