"Спартак" по совету Карреры взял на работу итальянских врача-диетолога и шеф-повара

В штабе московского "Спартака" появились два новых специалиста из Италии - Сара Фабрис и Вальтер Дри, информирует официальный сайт клуба.

Сара - врач-диетолог, а точнее, диетолог-нутриционист, или специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. Вальтер - шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню.

Как нетрудно догадаться, итальянцы приглашены в "Спартак" по рекомендации нашего главного тренера Массимо Карреры . У них богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились клубе Серии А "Удинезе".

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.