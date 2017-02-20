Фуркад: понял раньше россиян, что на церемонии награждения поставили не тот гимн

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что раньше российских спортсменов заметил неправильный гимн России на церемонии награждения мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.

«Не знаю, что за музыку они там поставили, но я сразу сказал Жану-Гийому Беатриксу: «Кажется, это не российский гимн». И вроде бы я это понял даже раньше, чем русские ребята. Утром я посмотрел видео с награждения, и на пьедестале мне казалось, что Максим Цветков поёт лучше, чем оказалось на самом деле», — сказал француз «Матч ТВ».

Ранее организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали гимн России на церемонии награждения мужской эстафеты.