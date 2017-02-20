Арестован гендиректор ХК «Адмирал»

Ленинский районный суд Владивостока арестовал гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию суда.

Спокойнов проведет под стражей два месяца. По данным источника агентства в правоохранительных органах, гендиректору «Адмирала» вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По словам собеседника ТАСС, в результате действий мошенников бюджету Приморского края был нанесен ущерб в 100 миллионов рублей.