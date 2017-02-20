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СМИ: два арбитра РФПЛ не сдали экзамен по правилам игры
19 февраля судья Российской футбольной Премьер-лиги Владимир Москалев на турецком сборе не сдал тест по теории, сообщает "Спорт-Экспресс".
Также видеотест провалил Андрей Глот. До пересдачи он не будет получать назначений на матчи первенства.
Москалев в нынешнем сезоне РФПЛ работал главным судьей в четырех матчах, в которых показал 20 желтых карточек (из них две - одному игроку) и назначил два пенальти.
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