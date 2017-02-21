«Нужно искать других спортсменок»: Резцова о женской сборной России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала выступление сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене, где россиянки не завоевали ни одной медали, если не брать в расчёт микст. По ее словам, нужно искать других кандидаток для соревнований, пишет RT

«Не знаю, правда, что она (прим. - Татьяна Акимова ) подразумевает под неплохим выступлением. В моём понимании под это определение попадает микст, и только. В женской эстафете Акимова ничего не смогла сделать, в индивидуальной гонке и масс-старте совершила по пять промахов. Это неплохое выступление? Мне кажется, это хуже некуда», - сказала Резцова.

Она также отметила, что нынешним тренерам, которые сейчас работали с командой, не доверяет.

«После чемпионата мира надо подумать и пересмотреть, кто будет дальше заниматься сборной», - добавила спортсменка.

По словам Резцовой, чтобы добиваться высоких результатов нужно подключать молодёжь в большом количестве.

«Тогда у нас хотя бы будет выбор, а то на чемпионате мира остались всего четыре девушки. Всё, больше никого. Нужно искать других кандидаток, тренеры должны над этим работать», - сказала она.