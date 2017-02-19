Главное сейчас
-
Дочь Валерии снялась в откровенной фотосессии
-
Новая Lada 4x4 будет «брутальным автомобилем для настоящих мужчин»
-
Анджелина Джоли впервые вышла в свет после разрыва с Питтом
-
Экс-депутата Вороненкова пригласили в силовые структуры Украины
-
В Москве водитель Porsche сбил пешехода и протаранил несколько авто
Главные события у вас в почте
Емельяненко может потерять на отмене боя миллион долларов
Российский боец Федор Емельяненко может потерять от 500 тысяч до 1 млн долларов из-за отмены поединка в США.
Бой Емельяненко и Мэтта Митриона в рамках промоушена Bellator был перенесен из-за болезни американца, передает «Спорт-Экспресс». Врачи нашли у него камни в почках во время обследования перед боем. Официально объявлено, что схватка состоится, когда Митрион выздоровеет. В этом случае финансовые потери Федора и его команды будут минимальными. Однако в ММА перенос поединка часто означает его полную отмену. В таком случае, потеря денег будет серьезнее.
Емельяненко-старший обычно не разглашает финансовые условия своих контрактов. Эксперты «Спорт-Экспресса» считают, что Bellator обещал ему не более миллиона долларов за бой. Но после переноса боя Емельяненко в любом случае потеряет деньги, потраченные на подготовку к февральскому поединку и на поездку в США.
Оставить комментарий