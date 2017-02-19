Емельяненко может потерять на отмене боя миллион долларов

Российский боец Федор Емельяненко может потерять от 500 тысяч до 1 млн долларов из-за отмены поединка в США.

Бой Емельяненко и Мэтта Митриона в рамках промоушена Bellator был перенесен из-за болезни американца, передает «Спорт-Экспресс» . Врачи нашли у него камни в почках во время обследования перед боем. Официально объявлено, что схватка состоится, когда Митрион выздоровеет. В этом случае финансовые потери Федора и его команды будут минимальными. Однако в ММА перенос поединка часто означает его полную отмену. В таком случае, потеря денег будет серьезнее.

Емельяненко-старший обычно не разглашает финансовые условия своих контрактов. Эксперты «Спорт-Экспресса» считают, что Bellator обещал ему не более миллиона долларов за бой. Но после переноса боя Емельяненко в любом случае потеряет деньги, потраченные на подготовку к февральскому поединку и на поездку в США.