Российский боец Токов техническим нокаутом победил Франса на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов победил американца Франсиско Франса на турнире Bellator 172, который проходит в Сан-Хосе (штат Калифорния).

27-летний россиянин победил 34-летнего соперника техническим нокаутом во втором раунде.

Токов входит в команду Федора Емельяненко - Fedor team. Сам Емельяненко был секундантом в этом поединке.

Теперь на счету Токова 28 боев в ММА, 25 побед (15 - досрочно) и три поражения. Франс в 19 поединках одержал 13 побед, потерпел пять поражений, еще один бой завершился вничью.