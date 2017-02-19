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Российский боец Токов техническим нокаутом победил Франса на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов победил американца Франсиско Франса на турнире Bellator 172, который проходит в Сан-Хосе (штат Калифорния).
27-летний россиянин победил 34-летнего соперника техническим нокаутом во втором раунде.
Токов входит в команду Федора Емельяненко - Fedor team. Сам Емельяненко был секундантом в этом поединке.
Теперь на счету Токова 28 боев в ММА, 25 побед (15 - досрочно) и три поражения. Франс в 19 поединках одержал 13 побед, потерпел пять поражений, еще один бой завершился вничью.
Ранее в рамках этого же шоу был отменен поединок Емельяненко против Мэтта Митриона из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.
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