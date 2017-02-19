Определились все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четвертьфинале западной конференции сыграют: ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург) — Витязь (Подольск), «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск).

В плей-офф восточной конференции сыграют: «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин), «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).

Игры плей-офф на «Западе» начнутся 21 февраля, на «Востоке» — 22-го.

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финале ЦСКА.