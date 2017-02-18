Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России во время церемонии награждения
Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время церемонии награждения мужской эстафетной гонки. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
В субботу российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4х7,5 км. Второй стала команда Франции, третьей - Австрии.
После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна - "Патриотическую песню" Михаила Глинки. После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн а капелла.
Ведущий церемонии принес извинения, а организаторы заявили, что ошибка произошла без злого умысла.
Оставить комментарий