Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России во время церемонии награждения

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время церемонии награждения мужской эстафетной гонки. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна - "Патриотическую песню" Михаила Глинки . После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн а капелла.

Ведущий церемонии принес извинения, а организаторы заявили, что ошибка произошла без злого умысла.