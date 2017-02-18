Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Фуркад пожал руку Шипулину на церемонии награждения призёров эстафеты на ЧМ по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад пожал руку россиянину Антону Шипулину во время церемонии награждения призёров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, победу в которой одержали российские спортсмены.
18 февраля сборная России стала победителем чемпионата мира в мужской эстафете.
Шипулин прокомментировал победу России на чемпионате мира и рассказал, как убегал от Мартена Фуркада на последнем круге эстафеты.
Сообщалось также, что после победы четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подарил Антону Шипулину свою шубу.
Оставить комментарий