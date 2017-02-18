Фуркад пожал руку Шипулину на церемонии награждения призёров эстафеты на ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад пожал руку россиянину Антону Шипулину во время церемонии награждения призёров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, победу в которой одержали российские спортсмены.

18 февраля сборная России стала победителем чемпионата мира в мужской эстафете.

Шипулин прокомментировал победу России на чемпионате мира и рассказал, как убегал от Мартена Фуркада на последнем круге эстафеты.