Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Губерниев принёс извинения Фуркаду за оскорбительные слова
Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что извинился перед французским биатлонистом Мартеном Фуркадом за оскорбительные слова, произнесённые в прямом эфире в адрес спортсмена.
«Я сказал ему, что сожалею о сказанных словах. Мы пожали друг другу руки. Как и раньше, между нами сохраняются дружеские отношения», — цитирует Губерниева ТАСС.
Отмечается, что примирительная встреча состоялась по окончании мужской эстафеты.
После смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова, Губерниев назвал француза свиньёй в прямом эфире.
18 февраля мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете впервые с 2008 года. Кроме того, Фуркад пожал руку россиянину Антону Шипулину во время церемонии награждения.
Оставить комментарий