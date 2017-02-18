Губерниев принёс извинения Фуркаду за оскорбительные слова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что извинился перед французским биатлонистом Мартеном Фуркадом за оскорбительные слова, произнесённые в прямом эфире в адрес спортсмена.

«Я сказал ему, что сожалею о сказанных словах. Мы пожали друг другу руки. Как и раньше, между нами сохраняются дружеские отношения», — цитирует Губерниева ТАСС.

Отмечается, что примирительная встреча состоялась по окончании мужской эстафеты.

После смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова , Губерниев назвал француза свиньёй в прямом эфире.