Россияне взяли «золото» в эстафете на ЧМ по биатлону

Мужская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Россияне впервые завоевали золото на этом турнире. Ранее сборная выиграла бронзу в смешанной эстафете.

Чемпионат мира завершится завтра. Состоится масс-старт у женщин и мужчин.