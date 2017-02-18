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Россияне взяли "золото" в эстафете на ЧМ по биатлону
Мужская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав 3 дополнительных патрона. Второе место у команды Франции, третье у австрийцев, передает «Р-Спорт».
Россияне впервые завоевали золото на этом турнире. Ранее сборная выиграла бронзу в смешанной эстафете.
Чемпионат мира завершится завтра. Состоится масс-старт у женщин и мужчин.
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