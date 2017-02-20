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Российские биатлонисты заработали €51 тыс. призовых на ЧМ
Российские спортсмены заработали €51 тыс. призовых на завершившемся чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Наибольшую сумму призовых у россиян заработал Антон Шипулин — €19,75 тыс., сообщает ТАСС.
В составе женской сборной самой успешной стала Ирина Старых - €8,25 тыс.
Немка Лаура Дальмайер и француз Мартен Фуркад заработали €65 тыс. и €45 тыс. соответственно.
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