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Стала известна сумма призовых российских биатлонистов на ЧМ
Российские спортсмены на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене заработали 51 тысячу евро призовых. Больше всего среди россиян заработал Антон Шипулин – 19,75 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС.
Ирина Старых получила в качестве призовых 8,25 тысяч евро, Алексей Волков 5,5 тысяч евро, Антон Бабиков и Максим Цветков заработали по 5 тысяч евро, Александр Логинов 2,75 тысячи евро, Ольга Подчуфарова 2,75 тысячи евро, Евгений Гараничев 1,5 тысячи евро, Ирина Услугина 500 евро. Самые большие призовые на турнире получила немка Лаура Дальмайер, она заработала 65 тысяч евро. Мартен Фуркад заработал 45 тысяч евро.
Российская сборная по биатлону завоевала две медали – золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Всего на чемпионате мира, который проходил с 9 по 19 февраля, разыгрывалось 11 комплектов медалей.
Лаура Дальмайер Ирина Услугина Антон Бабиков Алексей Волков Еще 6 тегов
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