Стала известна сумма призовых российских биатлонистов на ЧМ

Российские спортсмены на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене заработали 51 тысячу евро призовых. Больше всего среди россиян заработал Антон Шипулин – 19,75 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС

Российская сборная по биатлону завоевала две медали – золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Всего на чемпионате мира, который проходил с 9 по 19 февраля, разыгрывалось 11 комплектов медалей.