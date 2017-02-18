Глава СБР Кравцов попросил президента IBU Бессеберга принять меры в отношении Фуркада

Текст письма опубликовал норвежский портал TV2. Оно было написано Крацовым 31 января до начала чемпионата мира в Хохфильцене.

«Господин Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад являются членами французской сборной и участвуют в международных турнирах под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой организации с просьбой принять меры в их отношении. Они позволяли себе унижать честь и достоинство спортсмена, который абсолютно легально вернулся в спорт после трехлетнего отстранения и сейчас полностью чист. Мы бы никогда не обратились к вам, если бы Фуркад и Бегю высказали своё неуважение к Логинову в частной беседе, но мы считаем, что подобные публичные заявления неприемлемы», — говорится в обращении Кравцова.

Бегю после победы Логинова на одном из этапов Кубка IBU назвал россиянина «мошенником», а Фуркад выступал всячески против возвращения Александра в биатлон и отмечал, что главным достижением Логинова является дисквалификация за употребления допинга.

На чемпионате мира в Хохфильцене конфликт между Логиновым и Фуркадом разгорелся с новой силой. Во время смешанной эстафеты француз намеренно сбил россиянина с ног.

В ответ Логинов вместе с Антоном Шипулиным отказались жать руку Мартену на церемонии награждения, а тот попытался покинуть подиум.

После спринта Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.