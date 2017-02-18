Моуринью признался, что «сливал» матч Кубка Англии по футболу

Португальский специалист Жозе Моуринью, в настоящий момент возглавляющий « Манчестер Юнайтед », рассказал, что в бытность главным тренером «Челси» «сливал» матч Кубка Англии.

«Да, когда-то я «слил» Кубок Англии. На той же неделе мы противостояли «Барселоне» в Лиге чемпионов, играли финал Кубка лиги против «Ливерпуля», а в середине недели должны были встретиться в Кубке Англии с «Ньюкаслом». Я решил «слить» кубковую встречу, потому что расписание было слишком плотным», — цитирует Sky Sport Моуринью.

Ранее «Манчестер Юнайтед» по просьбе португальского тренера выгнал всех мальчиков, подающих мячи, которые работали на домашнем стадионе команды «Олд Траффорд».

В 1/8 финала Кубка Англии «Юнайтед» 19-го февраля встретятся с «Блэкбёрн Роверс».