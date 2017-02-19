Российские биатлонисты остались без медалей в последней гонке на ЧМ

Россиянин Антон Шипулин занял четвертое место в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золотую медаль завоевал немец Симон Шемпп. Вторым стал норвежец Йоханесс Бе, тройку сильнейших замкнул австриец Симон Эдер.

Кроме Шипулина в составе сборной России на старт 15-километровой дистанции вышли Евгений Гараничев и Максим Цветков, которые заняли 11-е и 26-е места соответственно.

Масс-старт стал последней гонкой на мировом первенстве 2017 года. Турнир проходил с 9 февраля. На счету сборной России две медали: бронзовая награда в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.