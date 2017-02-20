Районный суд Владивостока арестовал гендиректора ХК "Адмирал" по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" Илью Спокойнова . Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда.

"Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов",- сообщил представитель суда.

По данным источника в правоохранительных органах, Илью Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). По версии источника, в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 млн рублей.

Известно, что гендиректора "Адмирала" задержали 17 февраля в Горном Алтае и этапировали во Владивосток. Также по этому делу проходят жена Спокойнова - гендиректор ООО "Телерадиокомпания "Новая волна" Марина Свиридова - и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин . С декабря они находятся под стражей, а 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.