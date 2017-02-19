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Россия разгромила Германию в финале Кубка Легенд

Россия разгромила Германию в финале Кубка Легенд
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Сборная России одержала разгромную победу со счётом 8:2 над командой Германии в финале международного футбольного турнира Кубок Легенд.
В составе россиян голами отметились Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Константин Зырянов и дубль забил Алексей Смертин.
Лучшим игроком турнира был признан Алексей Смертин.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков рассказал о возможном возобновлении карьеры.
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