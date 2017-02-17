Африканец чуть не сломал ногу футболисту "Ростова"

Полузащитник чешского клуба «Спарта» Тиемоко Конате во время матча с "Ростовом" прыгнул в ноги россиянину Тимофею Калачёву , сообщает Life

Эпизод произошел на 32-й минуте при счете 1:0 в пользу ростовчан. Калачев чудом избежал травмы.

Судья удалил Конате с поля. Калачев вернулся в игру через несколько минут.

16 февраля «Ростов» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.