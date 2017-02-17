Эксперты не выявили нарушений кодекса WADA со стороны норвежских лыжников

Независимая международная комиссия, в которую входили представители Финляндии, Швеции и Дании, не выявила серьёзных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.

Комиссия начала расследование в сентябре 2016 года. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии, эксперты не обнаружили фактов нарушения лыжниками кодекса Всемирного антидопингового агентства

Вместе с тем, комиссия отметила недостатки при выполнении медицинских процедур, применяющихся к здоровым спортсменам.