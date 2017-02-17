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Эксперты не выявили нарушений кодекса WADA со стороны норвежских лыжников
Независимая международная комиссия, в которую входили представители Финляндии, Швеции и Дании, не выявила серьёзных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками.
Комиссия начала расследование в сентябре 2016 года. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии, эксперты не обнаружили фактов нарушения лыжниками кодекса Всемирного антидопингового агентства.
Вместе с тем, комиссия отметила недостатки при выполнении медицинских процедур, применяющихся к здоровым спортсменам.
Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Тереза Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В пробах олимпийской чемпионки был обнаружен анаболический стероид клостебол, который входил в состав использовавшегося Йохауг крема для губ.
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