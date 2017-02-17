Мутко высказался о своём возможном уходе в отставку

Вице-премьер правительства России по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко рассказал о том, может ли он подать в отставку со своего поста.

«Я всегда меру ответственности своей знаю. Но просто, чтобы вы понимали, что отставки и прочее… Я же не могу встать и уйти. Естественно, такие вопросы обсуждаются и решение об отставке принимают…Я свою меру ответственности знаю, и такие вопросы обсуждались. Есть отрасль — физическая культура и спорт. Давайте посмотрим на развитие физической культуры и спорта за последние 5-6 лет», — сказал Мутко в эфире «РБК».

Мутко призвал обратить внимание на то, что в последние годы доля граждан, вовлечённая в спорт, увеличилась на 20 млн человек, а количество спортивных сооружений увеличилось в 1,5 раза.

«У нас в стране очень модно, когда мы выигрываем Олимпийские игры — на груди для наград мест не хватает. Как что-то проигрываем, всё фокусируется на меня. Конечно, я несу ответственность, но я не могу понять, как я могу повлиять на то, что Маша Савинова или другой спортсмен применил допинг», — сказал он.

Ранее Мутко заявил, что Россия практически готова к проведению Кубка конфедераций.