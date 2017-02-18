СМИ: медали для Олимпиады в Токио изготовят из переработанных телефонов

Медали различного достоинства для Олимпийских игр 2020 года в Токио изготовят из золотых, серебренных и бронзовых элементов, извлеченных из переработанных мобильных телефонов.

В Японии устанавливают специальные ящики для сбора, куда можно принести свой устаревший гаджет и сдать на переработку для медалей. Более ста человек уже отдали свои ненужные сотовые аппараты в первый день акции, сообщает ОТР. Целью такого проекта является сокращение расходов на проведение Летних Олимпийских Игр в 2020 году, на организацию которых уже потрачено свыше 25 миллиардов долларов. Японские власти ожидают собрать порядка восьми тонн металлов.