Олимпийский чемпион Тихонов: главный тренер сборной России по биатлону вообще не нужен

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что тренерская система в сборной России нуждается в радикальных изменениях.

«Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится. Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд, и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, её питание. Главный тренер — это психологическая нагрузка на любого старшего тренера», — цитирует спортсмена ТАСС.

Также Тихонов высказал мнение, что работать со сборной должны российские специалисты.

«Необходимо возвращаться к нашему опыту, не нужны нам иностранные тренеры. С Рикко Гроссом у нас нормальные человеческие отношения, но вопрос не в этом. Они просто из другого теста», — сказал олимпийский чемпион.

Ранее с резкой критикой в адрес Союза биатлонистов России выступила двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, назвавшая ситуацию в сборной на чемпионате мира в Хохфильцене беспределом.