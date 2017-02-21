125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог по ходу игры с «Арсеналом»

Запасной голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу проголодался и решил перекусить во время матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом». В конце второго тайма 45-летний Шоу прямо на скамейке запасных съел пирог и запил его водой.

Отметим, что вес голкипера составляет около 125 кг, чем он и прославился на всю Англию после выхода его команды в позднюю стадию Кубка страны.

Видео данного эпизода доступно в Твиттере.

Напомним, что «Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет с ещё одним клубом пятого дивизиона — «Линкольн Сити».