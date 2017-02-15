Призер ОИ-2012 будет выступать за Россию

Австралийский велосипедист Шейн Перкинс сообщил на своей странице в Facebook , что будет выступать за Россию на международных соревнованиях.

"Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность отобраться на Игры-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Я оповестил о своем решении руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не против", - написал спортсмен.

Перкинс не попал в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов. Австралиец является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств. На счету Перкинса бронзовая медаль Олимпиады в Лондоне.