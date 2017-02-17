"Зенит" проиграл "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Зенит" проиграл бельгийскому "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча на стадионе "Констан ванден Сток" в Брюсселе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых с первых минут на поле вышли новички клуба Бранислав Иванович и Эрнани, для которых матч с "Андрелехтом" стал первым официальным в форме "Зенита". На 71-й минуте на замену вышел полузащитник Данни, который появился на поле в официальном матче впервые за десять месяцев. Португалец получил разрыв передних крестообразных связок в игре со "Спартаком" 16 апреля 2016 года.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.

В 2010 году "Андерлехт" и "Зенит" уже встречались в Лиге Европы - на групповой стадии, когда российский клуб дважды победил со счетом 3:1. В 2013 году команды сыграли уже в группе Лиги чемпионов, обменявшись победами со счетом 1:0.