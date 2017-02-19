Стала известна причина госпитализации Митриона

Бой российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко и его американского соперника Мэтта Митриона был перенесён после того, как у американца обнаружили камни в почках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству Bellator.

«У Митриона в ночь перед боем были обнаружены камни в почках. Это стало причиной переноса боя», — заявил источник.

Ранее Емельяненко пожелал Митриону скорейшего выздоровления.

Поединок между бойцами отложен на несколько месяцев. Состязание планировалось в рамках турнира Bellator 172.