Емельяненко проведет свой третий поединок после возвращения в спорт

Вынесен ли урок от Мальдонадо? Известнейший российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в ночь на воскресенье проведет свой третий поединок после возвращения в спорт. Соперником Последнего Императора по бою в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе станет американец Мэтт Митрион , который представляет из себя грозную силу.

Емельяненко в 2015 году объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. И 31 декабря россиянин за считанные минуты победил индийца Джайдипа Сингха в первом шоу Rizin, основателем которого является хорошо известный для Емельяненко по "Pride" Нобуюки Сакакибара. Правда, стоит отметить, что очень многие специалисты еще до боя называли этого оппонента "мешком".

Контракт с Rizin у Емельяненко был рассчитан всего на один бой, поэтому следующее появление в клетке самого известного бойца в мире состоялось в июне под эгидой российского промоушена Fight Nights. На сей раз соперник был подобран посильнее, хотя бразилец Фабио Мальдонадо , выступавший в UFC, многими не воспринимался всерьез. В итоге именно этот поединок был, пожалуй, самым обсуждаемым в 2016 году.

Емельяненко победил раздельным решением судей, но этот вердикт российских судей вызывал массу вопросов. Более того, Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAА) предложила зафиксировать ничью в этом поединке, однако Союз ММА России не стал пересматривать результаты боя, в котором Мальдонадо полностью выиграл первый раунд, а Емельяненко лишь за счет известного мужества выстоял те пять минут и смог в дальнейшем переломить исход боя. Но картина окровавленного лица Емельяненко останется в памяти многих, как страшный сон.

Федор Емельяненко (Россия) и Фабио Мальдонадо (Бразилия) во время боя на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 50 "Я хотел бы закончить карьеру с Bellator"

При том, что никаких травм Емельяненко не получил, дальнейшее развитие событий в карьере россиянина было неизвестным. Многие задавались вопросом: сможет ли оправиться Емельенко после боя с Мальдонадо? И надо ли вообще продолжать? Тем не менее, тема будущих боев активно муссировалась, в качестве соперников назывались многие фамилии, и дело даже доходило до того, что создавались фейковые плакаты боя Емельяненко. Сам Последний Император с присущей себе манерой долго скрывал то, что происходит в его карьере.

В итоге было объявлено о подписании контракта на несколько боев с Bellator, а соперником по первому бою был выбран Митрион, экс-игрок в американский футбол, выступавший в UFC и Bellator, одержавший 11 побед при пяти поражениях. Более того, победа в этом поединке может помочь Емельяненко уже в следующем бою получить право сражаться за титул.

При этом за несколько дней до поединка Емельяненко сделал громкое заявление. "Я хотел бы закончить свою карьеру с Bellator. Я хотел бы отработать свой контракт. Отношения с людьми имеют большое значение для меня. Я высоко ценю наши отношения со (президентом организации) Скоттом Кокером . Так что я хочу закончить свою карьеру с Bellator", — констатировал он.

Вадим и Подготовку к бою с Митрионом россиянин начал в январе, провел ее традиционно в Старом Осколе, и лишь за несколько дней до боя прилетел в США. В качестве спарринг-партнеров Емельяненко выступали бойцы из команды Fedor Team — Кирилл Сидельников Виктор Немковы , Анатолий Токов и другие. Также Емельяненко помогал голландский тренер Питер Тайссе. "С ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса", — говорил Последний Император.

Емельяненко — фаворит боя с Митрионом

"Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый. Я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный — и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше", — делился впечатлениями с "Р-Спорт" Вадим Немков.

Тренер Емельяненко Владимир Воронов не захотел распространяться на тему сильных и слабых сторон Митриона. "Могу только сказать, что он более опасен при действиях в стойке, чем в партере", — резюмировал специалист.

Что ж, явным фаворитом предстоящего боя Последнего Императора называть точно тяжело, особенно памятуя о бое с Мальдонадо. Но шансы россиянина, все же, предпочтительнее.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев называет Митриона "интересным и неплохим бойцом". "Мало того, что у него есть имя, у него есть и определенный класс. Я всегда считал, что даже когда у Федора был перерыв в карьере, его арсенал приемов по-прежнему остается одним из лучших в мире. Долгий простой без боев, не считая двух матчей, не улучшает шансы Федора. Но в этом поединке он в любом случае будет фаворитом. Думаю, что шансы на победу — 60 к 40. Самое главное — как пройдет подготовка и насколько он будет похож на самого себя. Если будет, то разберется с Митрионом", — говорил Гаджиев.