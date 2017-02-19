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Емельяненко прокомментировал перенос боя из-за болезни Митриона
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал перенос боя с американцем Мэттом Митрионом.
В своём Instagram Емельяненко пожелал выздоровления сопернику.
«Была проделана большая работа, я серьёзно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться», — написал Емельяненко.
Он поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к бою.
Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!
Ранее стало известно о переносе поединка между Емельяненко и Митрионом, который должен был пройти в рамках турнира Bellator 172.
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