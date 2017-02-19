Бой Емельяненко с Митрионом отменен из-за травмы американца

Американский боец смешанных единоборств в супертяжелой весовой категории Мэтт Митрион отказался от запланированного на сегодняшнюю ночь поединка с россиянином Федором Емельяненко по причине травмы.

Их бой должен был стать главным поединком бойцовского шоу Bellator 172 в городе Сан-Хосе (США). Все билеты на мероприятие уже проданы.

Ранее Емельяненко, для которого встреча с Митрионом стала бы первым поединком в нынешнем году, заявил «Известиям», что предложение провести бой с американцем поступило ему от руководителя Bellator Скотта Кокера . В декабре они подписали контракт на четыре поединка.

В преддверии боя Емельяненко провел открытую тренировку, после которой заявил о своей готовности к победе.