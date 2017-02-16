«Бавария» на своем поле разгромила «Арсенал»

Возобновление сезона в Лиге чемпионов вышло результативным. Но если случившееся накануне фиаско "Барселоны" в Париже было сенсационным, то разгромная победа "Баварии" над "Арсеналом" вряд ли удивила. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на своем поле разгромили "канониров" со счетом 5:1.

При этом нельзя сказать, что команда Карло Анчелотти была единоличным лидером на поле. Напротив, первый тайм вышел обоюдоострым, и в определенные моменты "Арсенал" доминировал на поле.

Открыли счет хозяева - на 11-й минуте Арьен Робен не оставил шансов вратарю "Арсенала" Давиду Оспине. Голландец прошел по правому флангу, сместился к центру штрафной и из-за ее пределов нанес неотразимый удар в дальнюю девятку - Оспина был бессилен.

Этот гол, впрочем, не сбил гостей с настроя, и они провели ряд опасных контратак. В одной из них Матс Хумммельс в катастрофической близости от штрафной сбил Алексиса Санчеса. "Арсенал" заработал опасный стандарт и едва не забил - после удара Мануэль Нойер не сумел зафиксировать мяч, однако таким подарком лондонцы не воспользовались.

Но всего минуту спустя рефери Милорад Мажич предоставил "Арсеналу" еще один шанс, назначив пенальти в ворота "Баварии". Оказавшийся в своей штрафной форвард мюнхенцев Роберт Левандовски, вынося мяч, вместо этого попал по ноге капитану гостей Лорану Косьельни - фол был несомненный. Любопытно, что и в этот раз "канониры" могли не забить - голкипер хозяев Мануэль Нойер парировал удар Алексиса Санчеса, бесхитростно пробившего недалеко от центра. Однако он же первым оказался на добивании - при этом сначала Санчес по мячу не попал, но вторым ударом все же отправил снаряд в сетку. К слову, благодаря этому голу Алексис стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди чилийских игроков - у него теперь 12 мячей.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, а в дебюте второй половины встречи "Арсенал" организовал опаснейшую атаку, которая чудом не закончилась голом. И на этом для гостей игра завершилась. Хозяева наконец смогли перехватить инициативу и вырвались вперед - Филипп Лам с фланга выдал филигранный навес в штрафную, где Левандовски взмыл в воздух и головой отправил мяч за шиворот Оспине. А три минуты спустя поляк стал уже соавтором гола. Немцы организовали атаку по центру, причем для гола понадобилось три касания трех игроков. Роберт получил пас из глубины поля и, находясь спиной к воротам, пяткой отдал разрезающую передачу, после чего выскочившему на рандеву с Оспиной Тьяго Алькантаре оставалось только катнуть мяч мимо вратаря, что он и сделал.

Вскоре Алькантара оформил дубль, пробив из-за штрафной - здесь ему помог рикошет. Оспина реагировал на удар, но после выстрела Алькантары мяч коснулся защитника "Арсенала" и изменил направление, полетев в сторону, противоположную той, куда падал колумбийский вратарь. Точку же в матче на 88-й минуте поставил Томас Мюллер, за две минуты до того вышедший на замену.

Финальный свисток зафиксировал победу "Баварии" со счетом 5:1 - точно с таким же счетом она обыграла "Арсенала" в предыдущей игре между этими командами в Мюнхене. Лондонцы в первом тайме отыграли один мяч, и в какой-то момент казалось, что этот гол на чужом поле может сыграть важную роль в ответной встрече. Однако затем команда Карло Анчелотти, по сути, закрыла все вопросы относительно того, кто из этой пары пройдет в четвертьфинал. "Арсенал" постарается совершить чудо 7 марта, когда проведет ответную встречу против "Баварии" в Лондоне.