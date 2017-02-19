Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют допустивших ошибку с гимном России

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене оштрафуют допустивших ошибку с гимном России во время церемонии награждения. Об этом заявил глава организационного комитета соревнований Франц Бергер.

«Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала. За это они понесут достаточно строгое наказание — будут оштрафованы. У нас контракт с этой командой, и когда мы будем с ними расплачиваться, то вычтем часть денег из их гонорара», — цитирует Бергера ТАСС.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира по биатлону перепутали гимн России на церемонии награждения. Во время награждения они включили произведение композитора Михаила Глинки , которое в 1990—2000 годах использовалось в качестве российского гимна. Через некоторое время ошибка была исправлена.

Произошедший инцидент прокомментировал российский биатлонист Антон Шипулин

18 февраля мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете впервые с 2008 года.