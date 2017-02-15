Тренер "Барселоны" Энрике взял на себя вину за поражение в матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер испанской "Барселоны" Луис Энрике полностью взял на себя ответственность за разгромное поражение от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова Энрике приводит испанское издание Marca.

Встреча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Анхель ди Мария (18-я и 55-я минуты), Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).

"Это катастрофический вечер для нас. Ответственность за результат полностью лежит на мне. Можете меня назвать полным виновником поражения, но не игроков. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы", - сказал наставник "Барселоны".

Энирке также отметил закономерность победы парижского клуба. "Футболисты ПСЖ были лучше во всех компонентах и выиграли большое количество единоборств, а счет полностью отражает то, что происходило на поле. Они располагают качественными игроками и хорошим подбором запасных. ПСЖ показал высокий уровень игры и волю к победе", -добавил испанец.

В свою очередь, главный тренер ПСЖ испанец Унаи Эмери сказал, что его команда показала свою лучшую игру под его руководством. Слова Эмери приводит пресс-служба парижского клуба.

"Футболисты ПСЖ показали свой лучший футбол и отличный командный дух против великого клуба, к которому я отношусь с большим уважением. Перед ответной встречей нам надо соблюсти баланс во всех соревнованиях. "Барселона" очень сильна на своем поле, а мы должны выйти на ответный матч с мыслью, что первый закончили со счетом 0:0", - сказал Эмери.

Победитель противостояния определится по итогам двух встреч. Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне.