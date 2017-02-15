«Катастрофический вечер»: Тренер «Барселоны» взял вину на себя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал катастрофой поражение в матче с ПСЖ и взял на себя ответственность за результат своих подопечных, сообщает Marca

«Это катастрофический вечер для нас. Ответственность за результат полностью лежит на мне. Можете меня назвать полным виновником поражения, но не игроков. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы», — сказал наставник «Барселоны».

«Футболисты ПСЖ были лучше во всех компонентах и выиграли большое количество единоборств, а счет полностью отражает то, что происходило на поле. Они располагают качественными игроками и хорошим подбором запасных. ПСЖ показал высокий уровень игры и волю к победе», - добавил Энрике.

Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Анхель ди Мария (18-я и 55-я минуты), Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).